Polizei Bonn

POL-BN: Cold Case: Polizei bittet um Hinweise nach Fund eines toten Säuglings im Jahr 1987 - Ausstrahlung bei "Aktenzeichen XY... ungelöst"

Bonn (ots)

Am Donnerstag, den 10.12.1987, um 10:12 Uhr, wurde an der NATO-Rampe (Bootsrampe) am Bonner Fritz-Schroeder-Ufer, zwischen Wachsbleiche und Rosental, durch einen Spaziergänger eine schwarze Stofftasche gefunden. Die Tasche stand unmittelbar an der Wasserlinie des Rheins.

Der Spaziergänger schaute in die geöffnete Tasche und sah dabei neben mehreren Handtüchern mit Blutanhaftungen den Leichnam eines offensichtlich neugeborenen Säuglings.

Eine Obduktion ergab später, dass es sich bei dem Säugling um eine lebensfähige Frühgeburt im 7.-8. Schwangerschaftsmonat gehandelt hatte, welche aufgrund einer Fremdeinwirkung zu Tode gekommen war. Damals in der Ärzteschaft durchgeführte Ermittlungen zu schwangeren Frauen, die keinen Nachweis über eine Geburt erbringen konnten, verliefen erfolglos.

Fast 37 Jahre später bitten die Ermittler der Ermittlungsgruppe (EG) Cold Case der Bonner Polizei um Hinweise zu diesem ungeklärten Fall und veröffentlichen Fotos der am Fundort sichergestellten Handtücher. Diese sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/144952 abrufbar.

Für die Polizei ist die Beantwortung folgender Fragen von Bedeutung:

Wer kann Hinweise zu einer Frau geben, die im Herbst/Winter 1987 schwanger war und ihr Kind ohne fremde Hilfe oder einen Krankenhausaufenthalt zur Welt gebracht haben könnte?

Wer kann Angaben zu einem Haushalt machen, in dem die abgebildeten Handtücher bzw. Bekleidungsgegenstände vor dem 10.12.1987 vorhanden waren, danach aber verschwanden?

Ihre Hinweise nimmt die Bonner Polizei unter 0228 15-0 oder per E-Mail an KK11.Bonn@polizei.nrw.de entgegen. Am Mittwoch, den 11.09.2024 wird der Fall von Franz Wirges, der der Ermittlungsgruppe (EG) Cold Case der Bonner Polizei angehört, in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" vorgestellt.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell