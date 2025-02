Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen-Hiddingsel, Neustraße/Einbruch in Dorfladen

Coesfeld (ots)

Eine Anwohnerin hörte in den frühen Morgenstunden des Freitag (07.02.), gegen 02.20 Uhr, verdächtige Geräusche aus dem Bereich des Dorfladens. Auf der Straße vor dem Laden bemerkte sie zudem ein unbekanntes Fahrzeug mit laufenden Motor. Als sie auf die Straße trat, um nach dem rechten zu schauen, stellte sie den Einbruch in den Dorfladen fest und das Auto war nicht mehr vor Ort. Unbekannte Täter hatten eine Scheibe der Eingangstür eingeschlagen, waren so in den Laden gelangt und hatten diesen durchsucht, ehe sie unerkannt flüchteten. Angaben zu möglichem Diebesgut liegen bisher nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02594-7930 bei der Polizei Dülmen zu melden.

