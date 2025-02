Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March: Alkoholisierter Mann sorgt für Störung im Wahllokal

Ein 19-Jähriger soll am Sonntagnachmittag, 23.02.2025, gegen 16:30 Uhr die Abläufe im Wahllokal in der Rathausstraße in March-Neuershausen gestört haben.

Nach derzeitigen Erkenntnissen betrat der augenscheinlich alkoholisierte Mann die dortigen Wahlräumlichkeiten und verhielt sich verbal aggressiv.

Als ein Wahlhelfer dem Mann die Abläufe erläutern wollte, wurde dieser beleidigt. Nachdem sich der 19-Jährige zunächst weiterhin unkooperativ verhielt, gelang es dem örtlichen Wahlvorstand eine weitere Eskalation zu verhindern.

Der Mann konnte dazu gebracht werden, das Wahllokal nach seiner Stimmabgabe zu verlassen. Es kam zu keinen weiteren Störungen.

Der Polizeiposten March hat nun gegen den 19-jährigen Tatverdächtigen ein Strafverfahren wegen Wahlbehinderung und Beleidigung eingeleitet.

