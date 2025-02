Polizei Hagen

POL-HA: Polizei und Feuerwehr befreien Kleinkind aus Auto

Hagen-Mitte (ots)

Am Donnerstagabend (6. Februar 2025) meldete eine 33-Jährige, dass sie ihr einjähriges Kind aus Versehen in ihrem Auto eingeschlossen hatte. Die Gevelsbergerin hatte ihren Skoda Fabia, in dem sich ihr Sohn befand, gegen 18.30 Uhr im Parkhaus an der Körnerstraße abgestellt. Sie steckte den Schlüssel ins Zündschloss und verriegelte dabei das Auto unwissentlich, bevor sie die Beifahrertür zumachte. Die 33-Jährige informierte daraufhin die Feuerwehr, die umgehend vor Ort für die Fahrzeugöffnung erschien. In Zusammenarbeit mit der Polizei gelang es den Einsatzkräften der Feuerwehr, die Fahrertür einen Spaltbreit zu öffnen und mit einem verbogenen Kleiderbügel den innenliegenden Türgriff zu betätigen und den Skoda somit zu entriegeln. Während der Öffnung, die etwa 40 Minuten in Anspruch nahm, hatte der Einjährige geschlafen. Eine Notsituation oder Gefährdung für das Kind bestand glücklicherweise zu keinem Zeitpunkt. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell