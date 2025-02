Polizei Hagen

POL-HA: Diebstahl aus Firmenfahrzeug in Hagen - Polizei sucht Zeugen

Hagen-Boele (ots)

Am Donnerstagmorgen (06.02.2025) gegen 07:15 Uhr, wurde die Polizei zu einem Fahrzeugaufbruch in der Sonntagstraße gerufen. Ein 51-jähriger Hagener stellte fest, dass in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in sein Firmenfahrzeug eingebrochen wurde. Seinen Angaben zufolge parkte er den Wagen am Vortag gegen 16:00 Uhr auf einem Parkstreifen in der Sonntagstraße. Am Morgen bemerkte er, dass ein Seitenfenster eingeschlagen und das Fahrzeuginnere durchwühlt worden war. Wertgegenstände befanden sich nicht im Fahrzeug, jedoch wurden persönliche Dokumente entwendet. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02331-986-2066 zu melden. (jun)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell