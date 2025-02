Polizei Hagen

POL-HA: 21-Jähriger verursacht Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Hagen-Altenhagen (ots)

In der Nacht auf Freitag (7. Februar 2025) verursachte ein 21-Jähriger einen schweren Verkehrsunfall, durch den ein Sachschaden in Höhe von etwa 60.000 Euro entstand. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Gegen 1 Uhr war der Hagener mit einem Audi Q3 auf der Alexanderstraße in Richtung Boeler Straße unterwegs, als er auf Höhe der Einmündung "Am Pfannenofen" mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen verlor. In der Folge kollidierte er mit fünf Fahrzeugen, die allesamt beschädigt wurden. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Audi des Unfallverursachers stark demoliert und war nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf eine Summe von knapp 60.000 Euro geschätzt. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte den Führerschein sowie das Handy des Fahrers sicher und sperrten die Alexanderstraße für die Dauer der Unfallaufnahme. Die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell