Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl in der Innenstadt - Wer kennt diesen Mann?

Hagen-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Täter stahl am 08.10.2024 Parfüm aus einem Geschäft in der Hagener Innenstadt. Der Dieb ließ sich zunächst von Mitarbeiterinnen der Filiale beraten, legte dann eine Auswahl an Parfüms in seinen Korb und verließ das Geschäft, ohne für die Ware zu bezahlen. Bei der Tat filmte ihn die Überwachungskamera des Geschäftes. Zur Veröffentlichung der entstandenen Aufnahmen liegt nun ein Gerichtsbeschluss vor. Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Unbekannten nimmt die Kripo unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

Zu den Fotos gelangen Sie über den folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/158717

