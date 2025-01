POL-BOR: Raesfeld - Nach Unfall weitergefahren

Gronau (ots) - Unfallort: Gronau, B 54; Unfallzeit: 03.01.2025, 12.50 Uhr; Nach dem er zwei Verkehrszeichen beschädigt hatte fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Gronau einfach weiter - Zeugen konnten den Unfall beobachten. Nach deren Schilderung fuhr ein silberfarbener Fiat Punto mit niederländischen Kennzeichen am Freitag gegen 12.50 Uhr auf der B 54 in Fahrtrichtung Ochtrup. In Höhe der Abfahrt zum ...

mehr