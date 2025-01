Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbruch in Einfamilienhaus

Borken (ots)

Tatort: Borken, Anna-Koch-Weg;

Tatzeit: 04.01.2025, zwischen 13.20 Uhr und 22.30 Uhr;

In ein Haus eingebrochen sind bislang unbekannte Täter am Anna-Koch-Weg in Borken. Die Einbrecher hebelten am Samstag zwischen 13.20 Uhr und 22.30 Uhr die Terrassentür auf, betraten mehrere Räume und durchsuchten die Schränke. Nach ersten Angaben entwendeten die Unbekannten Schmuck und Bargeld.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Borken, Tel. (02861) 9000. (pl)

