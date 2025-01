Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Imbisswagen gescheitert

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Gildehauser Straße;

Tatzeit: zwischen 02.01.2025, 20.00 Uhr, und 03.01.2025, 10.30 Uhr;

In einen Imbisswagen einzudringen versucht haben bislang Unbekannte an der Gildehauser Straße in Gronau. Die Täter manipulierten zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen an der Tür des Wagens. Diese hielt dem Einbruchsversuch allerdings stand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell