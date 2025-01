Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Pkw brennt

Vreden (ots)

Aus ungeklärter Ursache hat in der Nacht zum Freitag an der Mühlenstraße in Vreden ein geparkter Pkw gebrannt. Zeugen hatten gegen 02.40 Uhr ein Knallgeräusch gehört, die Flammen entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Diese löschte den Brand, der erheblichen Sachschaden angerichtet hatte. Die Ursache ist unbekannt, die Ermittlungen dauern an. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

