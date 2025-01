Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - In Werkstatt eingedrungen

Legden (ots)

Tatort: Legden, Isingort;

Tatzeit: 03.01.2025, zwischen 00.00 Uhr und 03.00 Uhr;

Zugang zu einer Werkzeug- und Lagerhalle haben sich Unbekannte in Legden verschafft. Die Täter entwendeten in der Nacht zum Freitag Werkzeuge der Marke "Stihl" aus der umfunktionierten Scheune in der Bauerschaft Isingort. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

