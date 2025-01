Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Werkzeuge aus Gartenlaube entwendet

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Kurfürstenstraße;

Tatzeit: zwischen 31.12.2024, 12.00 Uhr, und 02.01.2025, 13.30 Uhr;

Diverse Werkzeuge der Marken "Makita" und "Stihl" entwendet haben Unbekannte in Gronau. Um an ihre Beute zu kommen, hebelten sie die Tür einer Gartenlaube gewaltsam auf. Zu der Tat kam es zwischen Dienstag- und Donnerstagmittag an der Kurfürstenstraße. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell