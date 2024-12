Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bickenbach: Einbrecher scheitert an Rolladen

Kriminalpolizei ermittelt

Bickenbach (ots)

Am Donnerstagabend (5.12.) hat ein Unbekannter gegen 20:30 Uhr versucht, in ein Haus in der Waldkolonie einzubrechen. Der Kriminelle schob mehrfach auf der Terrasse an einem heruntergelassenen Rollladen, offenbar in der Absicht, ins Innere zu gelangen. Der Einbruch misslang, allerdings entstand am Rollladen ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Die Kriminalpolizei (K21/22) aus Darmstadt ermittelt und bittet Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 zu melden.

