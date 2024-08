POL-HPE: Kollision zwischen Wagenfähre und Tankmotorschiff

Waldeck (ots) - In der Zeit zwischen Montag, dem 05.08.2024, 18:00 Uhr, und Dienstag, dem 06.08.2024, 09:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in Bringhausen von einem dort am Steg festgemachten Segelboot einen Elektro-Außenborder Torqeedo Cruise 2.0 mit einem orangefarbenen Propeller. Die Steuerpinne war zum Tatzeitpunkt nicht am Motor angebracht. Um den Motor entwenden zu können, wurden zuvor Stromleitungen ...

