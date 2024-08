Hessisches Polizeipräsidium Einsatz

POL-HPE: Diebstahl eines Außenbord-Elektromotors

Waldeck (ots)

In der Zeit zwischen Montag, dem 05.08.2024, 18:00 Uhr, und Dienstag, dem 06.08.2024, 09:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in Bringhausen von einem dort am Steg festgemachten Segelboot einen Elektro-Außenborder Torqeedo Cruise 2.0 mit einem orangefarbenen Propeller. Die Steuerpinne war zum Tatzeitpunkt nicht am Motor angebracht. Um den Motor entwenden zu können, wurden zuvor Stromleitungen durchtrennt und Schrauben der Bootshalterung gelöst. Die Schadenshöhe beträgt ca. 4.000 EUR.

Die Wasserschutzpolizei Waldeck ermittelt und nimmt Hinweisen unter der Rufnummer 05623 5437 entgegen.

Wir bitten Bootseigentümer, ihre Außenbootmotoren, Batterien und andere Ausrüstungsgegenstände geeignet gegen Diebstahl zu sichern. Entfernen Sie diese bei längeren Liegezeiten oder sichern Sie sie mit geeigneten Schlössern, um Diebstähle zu verhindern.

