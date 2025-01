Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Alkoholisiert Unfall verursacht

Legden (ots)

Unfallort: Legden, Bundesstraße 474;

Unfallzeit: 02.01.2025, 21.30 Uhr;

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall in Legden. Der 37-jährige Mann aus Rosendahl befuhr am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr die B474 in Richtung Holtwick. In Höhe der Gaststätte "Hermannshöhe" verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach links von der Fahrbahn ab. Während der Unfallaufnahme ergaben sich bei dem Verunfallten Hinweise auf Alkohol- und Betäubungsmittelkonsum. Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell