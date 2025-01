Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallzeugen gesucht

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Gildehauser Straße;

Unfallzeit: 01.01.2025, 04.00 Uhr;

Von der Fahrbahn abgekommen ist ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw in Gronau. Der 25-Jährige hatte am Mittwochmorgen gegen 04.00 Uhr die Gildehauser Straße in Richtung Gronau-Epe befahren. In Höhe der evangelischen Kirche sollen Jugendliche Silvesterböller auf der Fahrbahn gezündet haben. Der Gronauer habe sich dermaßen erschrocken, dass er mit seinem Fahrzeug gegen Straßenpoller gefahren sei. Nach seinen Angaben halfen ihm die Jugendlichen anschließend dabei, sein Fahrzeug auf einem Hinterhof an der Ochtruper Straße abzustellen. Die Polizei sucht die besagten Jugendlichen und weitere Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell