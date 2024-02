POL-EN: Wetter: Polizei sucht Zeugen- Verkehrsunfall mit verletztem E-Scooter Fahrer

Gevelsberg (ots) - Am Dienstag, den 30.01.2024, gegen 21:15 Uhr befährt ein 17-jähriger Mann aus Wetter (Ruhr) mit seiner Yamaha die Wittener Str in Fahrtrichtung Eichhholzstraße in Gevelsberg. Als er einen vorausfahrenden Bus überholt, kollidiert er mit dem entgegenkommenden Opel eines 49-jährigen Gevelsbergers. Dabei verletzt sich der 17-jährige leicht. Er wird mit einem Rettungswagen in ein umliegendes ...

mehr