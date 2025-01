Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Nach Unfall weitergefahren

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, B 54;

Unfallzeit: 03.01.2025, 12.50 Uhr;

Nach dem er zwei Verkehrszeichen beschädigt hatte fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Gronau einfach weiter - Zeugen konnten den Unfall beobachten. Nach deren Schilderung fuhr ein silberfarbener Fiat Punto mit niederländischen Kennzeichen am Freitag gegen 12.50 Uhr auf der B 54 in Fahrtrichtung Ochtrup. In Höhe der Abfahrt zum Amtsvennweg kam der Wagen aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte zwei Verkehrszeichen. Ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachgekommen zu sein, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher oder zu dessen Fahrzeug geben können. Diese nimmt das Verkehrskommissariat in Ahaus, Tel. (02561) 9260 entgegen. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell