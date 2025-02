Polizei Hagen

POL-HA: Häusliche Gewalt in Wehringhausen - schwangere Frau durch Ehemann verletzt

Hagen-Wehringhausen (ots)

Im Stadtteil Wehringhausen wurde eine schwangere Frau in der Nacht auf Donnerstag (6. Februar 2025) Opfer von häuslicher Gewalt. Die Frau, die sich aktuell in der 20. Schwangerschaftswoche befindet, wurde von ihrem Ehemann unter anderem mehrmals in den Bauch getreten. Nach Angaben der Frau ist es in der Vergangenheit aufgrund von Eifersucht bereits mehrfach zu Streitigkeiten und körperlicher Gewalt durch ihren Mann gekommen. Als er am Morgen die gemeinsame Wohnung verließ, verständigte die Schwangere richtigerweise die Polizei. Eine ärztliche Untersuchung ergab, dass das Baby durch den Angriff glücklicherweise unversehrt blieb. Die Polizeibeamten suchten den Ehemann auf und sprachen ein zehntägiges Rückkehrverbot aus.

Werden auch Sie oder Ihre Angehörigen Opfer von häuslicher Gewalt? Bitte melden Sie solche Vorfälle der Polizei oder wenden Sie sich an das kostenlose Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" unter der Telefonnummer 116 016.

