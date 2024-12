POL-NI: Diepenau OT Lavelsloh - Verkehrsunfall durch Fahrfehler

Nienburg (ots) - (Reh) Am Donnerstag, den 05.12.2024, zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr ereignete sich in der Von-Philipsborn-Straße in Nienburg ein Diebstahl, bei dem 3.000 Euro Bargeld entwendet worden sind. Gegen 10:30 Uhr klingelte ein vermeintlicher Handwerker an der Wohnungstür des 75-jährigen Mannes aus Nienburg und gab an, Arbeiten an der Heizung durchführen ...

mehr