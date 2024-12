POL-NI: Apelern - Unfall auf der B442 beim Auffahren auf die BAB 2

Stadthagen (ots) - (Reh) Am 05.12.2024 um 04:28 Uhr meldete eine Bewohnerin des brandbetroffenen Mehrfamilienhauses in der Lauenhäger Straße in Stadthagen einen Brand in einer Wohnung. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich keine Personen mehr im Brandobjekt. Das Feuer konnte in einem Zimmer einer Wohnung im Hochparterre lokalisiert werden. Aufgrund des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte eine ...

mehr