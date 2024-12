Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Langendamm - Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus

Langendamm (ots)

(Reh) Am Donnerstag, den 05.12.2024, um 04:22 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Wohnungsbrand in der Westlandstraße in Nienburg alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand die betroffene Wohnung bereits in Vollbrand. Bewohner befanden sich nicht mehr im Objekt.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge, brach der Brand in einer Wohnung im Erdgeschoss des Hauses aus. Die brandbetroffene Wohnung brannte fast vollständig aus. Ein Ausbreiten auf weitere Wohnungen des Wohnhauses konnte durch die Feuerwehr verhindert werden.

Die Bewohnerin der brandbetroffenen Wohnung wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Nach derzeitigem Stand sind zwei Wohnungen in dem Objekt aktuell nicht mehr bewohnbar. Die brandbetroffene Wohnung wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Die Schadenshöhe kann derzeit nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell