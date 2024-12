Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pkw kommt von der Straße ab, Fahrzeugführer flüchtet

Steyerberg (ots)

Steyerberg (ZIE)

Am Donnerstag, 05. Dezember 2024, 00.30h, wird der Polizei Stolzenau durch einen Verkehrsteilnehmer ein verunfallter Pkw in der Straße "Rießen" in Steyerberg in unmittelbarer Nähe zur Einmündung zur Landesstraße 350/Ortsumgehung mitgeteilt.

Nach Durchführung der Verkehrsunfallaufnahme kann folgender Unfallhergang angenommen werden:

Der Fahrzeugführer des verunfallten Pkw BMW befuhr die Landesstraße 350 aus Rtg. Reese kommend in Rtg. Steyerberg und bog von dieser nach rechts in die Straße "Rießen" ab. Offenbar aufgrund nicht angepaßter Geschwindigkeit kam der Pkw nach links von der Straße ab und überfuhr eine Verkehrsinsel und ein darauf befindliches Verkehrszeichen. In der weiteren Folge kam der Pkw nach links von der Straße "Rießen" ab und blieb im unbefestigten Seitenraum stecken.

Der Fahrzeugführer demontierte die am Pkw angebrachten Kennzeichen und flüchtete von der Unfallstelle.

Neben dem Schaden am Verkehrszeichen trug der Pkw einen nicht unerheblichen Front- und Seitenschaden davon. Die Schadenshöhe beträgt ca. 5000 Euro.

Die Ermittlungen zum flüchtigen Fahrzeugführer wurden aufgenommen und werden durch die Polizei Stolzenau geführt.

Mögliche Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Stolzenau in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell