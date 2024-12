POL-NI: Landesbergen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots) - Die Polizei Nienburg sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstag, den 03.12.2024, gegen 14:30 Uhr ereignete. Den polizeilichen Erkenntnissen zufolge befuhr ein 35-jähriger Mann aus Heemsen mit einem Mähdrescher einen Kreisverkehr an der Verdener Landstraße/B215. Als sich der Mann mit seinem Mähdrescher in Höhe der Ausfahrt zur Wölper Straße in Richtung Erichshagen-Wölpe ...

