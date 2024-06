BPOLD-B: Bundespolizei nimmt Graffiti-Sprüher fest

Berlin (ots) - Am Samstag, den 10.02.2024, kam es gegen 21:44 Uhr am S-Bahnhof Gesundbrunnen zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr. Ein Jugendlicher blendete einen Triebfahrzeugführer einer einfahrenden S-Bahn der Linie S 41 stark mit einem Laserpointer. Der Tatverdächtige stand dabei auf dem Rolltreppenaufgang mittig vom Bahnsteig und traf den ...

mehr