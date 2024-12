Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots)

Die Polizei Nienburg sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstag, den 03.12.2024, gegen 14:30 Uhr ereignete.

Den polizeilichen Erkenntnissen zufolge befuhr ein 35-jähriger Mann aus Heemsen mit einem Mähdrescher einen Kreisverkehr an der Verdener Landstraße/B215. Als sich der Mann mit seinem Mähdrescher in Höhe der Ausfahrt zur Wölper Straße in Richtung Erichshagen-Wölpe befand, fuhr plötzlich ein dunkler PKW unmittelbar vor dem Mähdrescher in den Kreisverkehr ein. Der 35-jährige Führer des Mähdreschers musste daraufhin mit seinem Fahrzeug eine Vollbremsung vollziehen und nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem dunklen PKW zu vermeiden. Hierbei überfuhr der Mähdrescher zwei Verkehrsschilder.

Der Führer des dunklen PKW entfernte sich daraufhin von der Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der durch den Verkehrsunfall entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 2.500 Euro beziffert.

Zeugen, Hinweisgeber oder der flüchtige Unfallbeteiligte werden gebeten, sich bei der Polizei in Nienburg unter 05021 92120 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell