POL-NI: Stadthagen - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person beim Ausparken

Rinteln-Möllenbeck (ots) - (me) Am Montag, 02.12.2024, in der Zeit von 07:40 bis 07:45 Uhr, stellte ein Angestellter einer Rintelner Firma seinen Transporter kurzzeitig in der Straße Am Kloster in Rinteln-Möllenbeck ab. Bei Rückkehr stellte er fest, dass ein bisher unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Vorbeifahren gegen den linken Außenspiegel des Transporters gekommen ist. Dieser wurde hierbei beschädigt. Der Verursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um ...

