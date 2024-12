Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Diebstahl von Bargeld durch einen vermeintlichen Handwerker

Nienburg (ots)

(Reh) Am Donnerstag, den 05.12.2024, zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr ereignete sich in der Von-Philipsborn-Straße in Nienburg ein Diebstahl, bei dem 3.000 Euro Bargeld entwendet worden sind.

Gegen 10:30 Uhr klingelte ein vermeintlicher Handwerker an der Wohnungstür des 75-jährigen Mannes aus Nienburg und gab an, Arbeiten an der Heizung durchführen zu müssen.

Der Mann ließ den vermeintlichen Handwerker in seine Wohnung und unterhielt sich mit ihm, während dieser Arbeiten am Heizkörper im Wohnzimmer der Wohnung durchführte. Im Verlauf der Unterhaltung sprachen die beiden Herren über eine Münzsammlung des 75-Jährigen, die er dem Besucher schließlich vorzeigte. Die Münzsammlung holte der 75-Jährige hierfür aus einem Safe, den er anschließend eine Zeit lang offenstehen ließ.

In einem unbeaufsichtigten Moment entnahm der vermeintliche Handwerker aus dem offenstehenden Safe 3.000 Euro Bargeld und entfernte sich anschließend aus der Wohnung des Geschädigten.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- Männlich - ca. 180cm groß - Alter: etwa Ende 30 bis Anfang 40 - schlanke Statur - rasiertes Gesicht - schütteres Haar - deutsche Erscheinung - deutsche Mundart

Zur Bekleidung des Mannes ist derzeit nichts bekannt. Ferner ist unbekannt, ob der Täter mit einem (Handwerker-)Fahrzeug am Tatort erschienen ist.

Die Polizei Nienburg sucht nun Zeugen, denen der oben beschriebene Mann oder ein auffälliges (Handwerker-)Fahrzeug in der Von-Philipsborn-Straße oder in der näheren Umgebung aufgefallen ist. Ferner werden Personen gesucht, bei denen der Täter ebenfalls geklingelt hat.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter 05021 92120 melden.

Die Polizei appelliert zudem an alle Bürgerinnen und Bürger: Lassen Sie niemals unangemeldete Handwerker in ihre Wohnung oder halten Sie vor dem Einlass Rücksprache mit Ihrer Hausverwaltung!

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell