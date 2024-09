POL-HRO: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Rostock zum heutigen Fußballspiel des F.C. Hansa Rostock gegen den SV Waldhof Mannheim

Mühlengeez (ots) - Im Anfahrtsbereich der MELA in Mühlengeez kam es am heutigen Samstagmorgen des 14.09.2024 gegen 10:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem sich ein 74-jähriger Kradfahrer schwer verletzte. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 65-jährige Fahrer eines Pkw Suzuki die B 104 aus Richtung Sternberg kommend in Richtung Mühlengeez. Der Kradfahrer folgte dem Pkw auf der B 104. Kurz vor dem Abzweig ...

mehr