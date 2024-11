Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall durch Weihnachtsgans

Altenburg (ots)

Windischleuba: Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 16.11.2024 gegen 18:45 Uhr auf der Bundesstraße 7 in der Nähe von Windischleuba. Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte aufgrund mangelnder Ladungssicherung eine gefrorene Weihnachtsgans verloren. Ein nachfolgender 23-jähriger Fahrzeugführer übersah in der Dunkelheit das eisige Tier auf der Fahrbahn und überfuhr das Federvieh. Dadurch wurde der Pkw Kia des jungen Mannes erheblich beschädigt und ein Reifen platzte, sodass ein Abschleppdienst zum Einsatz kommen musste. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei leitete Ermittlungen zum Besitzer des Weihnachtsbratens ein. (CS)

