POL-FR: Breitnau: Fahrzeugbrand im Höllental

Freiburg (ots) - In der Karl-Fürstenberg-Straße, Höhe Hausnummer 79, beabsichtigte am Montag, 24.02.2025 eine 33 Jahre alte Frau gegen 06.30 Uhr in ihr geparktes Auto einzusteigen. Dabei soll ein dunkler Pkw angefahren gekommen sein, streifte ihr Fahrzeug und soll auch die 33-Jährige touchiert haben. Das unbekannte Fahrzeug fuhr weiter und entfernte sich in ...

