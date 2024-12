Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Einbruch in Firma

Am Sonntag waren Einbrecher in Gerhausen zu Gange.

Ulm (ots)

Die zwei Männer betraten das Firmengelände in der Helfensteinstraße kurz nach Mitternacht. Sie hebelten eine Tür an dem Gebäude auf. Im Innern versuchten sie sich an einem Tresor. Der hielt stand. Zu einem weiteren Büroraum wurde eine Tür aufgehebelt. Ob die Unbekannten letztendlich Beute machten oder nicht, ist noch nicht ganz klar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

+++++++ 2386502(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell