LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht

Bösleben (Ilm-Kreis) (ots) - Am frühen Donnerstag Morgen, gegen 02:30 Uhr, öffneten ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam einen Zigarettenautomaten in der Erfurter Straße in Bösleben. Aus diesem wurde eine noch unbekannte Menge Zigarettenschachteln und Bargeld entwendet. Der entstandene Schaden wird derzeit auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Hinweise zum Aufbruch nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (03677 601 124) unter Angabe ...

