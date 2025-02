LPI-GTH: Felgen entwendet

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots) - Sonntag Morgen, gegen 03:15 Uhr, hörte ein 31jähriger Geräusche aus dem Kellerbereich seines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Tonteich in Ilmenau. Als er sich nach unten begab, flüchteten zwei dunkel bekleidete, augenscheinlich männliche Personen aus dem Gebäude. Die Diebe verursachten durch Aufhebeln der Zugangstür zum Keller Schaden in Höhe von ca. 200 Euro. Entwendet wurde letztendlich nichts. Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau ...

mehr