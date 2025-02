LPI-GTH: Zigarettenautomat aufgebrochen - Zeugenaufruf

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots) - Am Samstag, wurde in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 16:45 Uhr ein angeschlossenes E-Bike an einem Fitness-Studio der Erfurter Straße in Ilmenau entwendet. Es handelt sich um ein Fahrrad der Marke "Giant Fathom Pro XL" in der Farbe schwarz im Wert von ca. 3.500 Euro. Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angabe der Hinweisnummer 0041490/2025 entgegen. (tb) ...

