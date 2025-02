LPI-GTH: Hochwertiges E-Bike entwendet - Zeugenaufruf

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots) - Am Samstag, 15.02.2025 stellte ein 17jähriger seinen E-Scooter in der Zeit zwischen 01:00 Uhr bis 01:20 Uhr in der Langewiesener Straße in Ilmenau ab. Den kurzen Zeitraum nutzten ein oder mehrere Unbekannte, um das Elektrokleinstfahrzeug im Wert von ca. 450 Euro zu entwenden. Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angabe der Hinweisnummer 0041192/2025 entgegen. (tb) ...

mehr