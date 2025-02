Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Baumaterial und Baumaschine von Großbaustelle entwendet

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Samstag, 22.02.2025, 18.00 Uhr bis Montag, 24.05.2025, 08.00 Uhr, entwendete eine unbekannte Täterschaft Baumaterial und Baumaschinen von einer Großbaustelle. Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich in einem Rohbau der Großbaustelle, welche sich zwischen der Haagener Straße und Wintersbuckstraße befindet, gewaltsam Zutritt in einen verschlossenen Raum und entwendete aus diesem dort gelagertes Baumaterial und Baumaschinen einer Elektrofirma. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt.

