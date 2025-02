Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ballrechten-Dottingen/ Müllheim/ Sulzburg/ Bad Krozingen/Buggingen/ Badenweiler: Mehrere Einbrüche in Kinderbetreuungseinrichtungen im Markgräflerland - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 13.02.2025 und Dienstag, 25.02.2025 kam es zu mehreren Einbrüchen in Kinderbetreuungseinrichtungen im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Müllheim.

Betroffen waren bislang insgesamt acht Kindergärten und Kindertagesstätten in den Städten und Gemeinden Ballrechten-Dottingen, Müllheim, Sulzburg, Bad Krozingen, Buggingen und Badenweiler.

In sechs Fällen hatte sich bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam mit Hilfe eines unbekannten Werkzeugs Zutritt in die Betreuungseinrichtungen verschafft. Anschließend wurden die Räumlichkeiten vermutlich nach Bargeld oder Wertgegenständen durchsucht. In zwei Fällen blieb es lediglich beim Versuch.

Die Ermittlungen zu möglichem Diebesgut, den entstandenen Sachschäden sowie möglichen Tatzusammenhängen dauern an.

Der Polizeiposten Bad Krozingen (Tel.: 07633 93824-0) hat die Ermittlungen zur Einbruchsserie übernommen und sucht Zeugen, die womöglich verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Müllheim rund um die Uhr unter der Telefonnummer 07631 1788-0 entgegen.

ak

