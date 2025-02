Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: E-Bike und E-Scooter aus Keller von Mehrfamilienhaus entwendet - versuchter Diebstahl von Motorrad - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots)

Zu einem Diebstahl von einem E-Bike und einem E-Scooter kam es zwischen Montag, 24.02.2025, 18.30 Uhr und Dienstag, 25.02.2025, 07.20 Uhr aus dem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Roggenbachstraße. Der oder die Täter drangen vermutlich über die Garage in das Gebäude ein. Die beiden Fahrzeuge waren mit Schlössern gesichert, welche zerstört wurden. Weiter wurde im gleichen Zeitraum versucht, ein Motorrad aus der Tiefgarage zu entwenden. Hierzu wurde das Lenkradschloss sowie mehrere Verkabelungen beschädigt. Ein nicht verschlossenes Auto wurde zusätzlich von den Eindringlingen durchsucht. Nach bisherigen Kenntnisstand wurde daraus nichts entwendet. Bei dem entwendeten grauen Fahrrad handelt es sich um ein Herren E-Bike der Marke Cube. Der Diebstahlschaden der beiden Fahrzeuge beläuft sich auf rund 3000 Euro. Der Sachschaden am Motorrad beläuft sich auf rund 500 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum in der Roggenbachstraße gemacht haben, sich zu melden.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell