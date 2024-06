POL-F: 240623 - 0642 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Festnahme mit Hilfe der Videoschutzanlage

Frankfurt (ots) - (hol) In den vergangenen Tagen standen gleich zwei Autos in Flammen - einmal in Preungesheim und einmal in Niederrad. Eine böse Überraschung erlebte gestern Morgen eine 41-Jährige als sie zu ihrem Auto zurückkehrte, das in der Homburger Landstraße geparkt war. Der gesamte Innenbereich vorne war durch einen Brand beschädigt worden. Der ...

mehr