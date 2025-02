POL-FR: St. Blasien: Zimmerbrand

Freiburg (ots) - Am Dienstagmorgen, 25.02.2025, gegen 09.00 Uhr, hat in der Wallstraße in Waldshut ein unbekannter Trickdieb nach angefragtem Geldwechsel Bargeld aus einer Geldbörse einer Passantin entwendet. Ein männlicher Tatverdächtiger sprach eine Passantin auf der Straße nach Wechselgeld an. Durch Ablenkung und geschicktes Vorgehen entnahm der Unbekannte ...

