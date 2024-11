Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autos mit Eiern beworfen

Oldisleben (ots)

Der Polizei in Artern wurde am Mittwoch mitgeteilt, dass in der Esperstedter Straße an mehreren parkenden Autos Reste von Eiern festgestellt worden. Vier Fahrzeuge, darunter zwei Volkswagen, ein Mazda und ein Ford waren hiervon betroffen. Die Polizeibeamte konnten an den Autos keine Beschädigungen durch die Eierwürfe feststellen, leiteten jedoch ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ein, da die Reinigung der Fahrzeuge aufgrund der angetrockneten Eierreste aufwendig ist, was demzufolge die Tatbestandsmäßigkeit erfüllt.

Zeugen, die Hinwiese zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03466/3610 zu melden.

Aktenzeichen: 0300239

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell