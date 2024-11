Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Ebeleben (ots)

Auf der Straße zwischen Wiedermuth und Ebeleben ereignete sich am Mittwochmorgen ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw. Beim Überholen des Radfahrers kam es zur Kollision des Außenspiegels mit dem Radfahrer. Dieser stürzte in der weiteren Folge und verletzte sich. Zur medizinischen Versorgung wurde ein Rettungswagen an die Unfallstelle gerufen. Wegen der fahrlässigen Körperverletzung in Folge des Unfalls ermittelt die Polizeiinspektion Kyffhäuser.

