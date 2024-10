Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stutensee - Vermisste 17-Jährige wohlbehalten angetroffen

Karlsruhe (ots)

Die seit Montag, 07.10.2024 vermisste 17-jährige Maya G. aus Stutensee hat sich wohl aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung in den frühen Morgenstunden des 08.10.2024 bei der Bundespolizei in Frankfurt am Main gemeldet. Maya G. wurde anschließend in die Obhut des Vaters übergeben.

Die Polizei Karlsruhe bedankt sich für die Unterstützung und bittet darum, eventuell veröffentlichte Bilder der Vermissten zu löschen.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

