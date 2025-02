Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Fahrzeugbrand in der Bühlstraße

Freiburg (ots)

Während einer Probefahrt geriet am Dienstag, 25.02.2025, gegen 14.30 Uhr, der Motorraum eines BMW in Brand. Der Fahrer bemerkte Rauch und Flammen aus dem Motorraum und hielt mit dem Pkw umgehend in der Bühlstraße an. Die Feuerwehr konnte den Brand des Kabelbaumes im Bereich der Mittelkonsole lokalisieren. Zur Brandbekämpfung mussten Teile im Motorraum sowie der Mittelkonsole entfernt werden. Es wurde niemand verletzt. Eine Schadenshöhe ist hier nicht bekannt.

