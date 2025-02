Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Schwörstadt - PRESSEERSTMELDUNG -

Freiburg (ots)

Lkrs. Lörrach, 79739 Schwörstadt, Rebgartenstraße

Zu einem folgenschwerden Brandgeschehen kam am 26.02.2025, gg. 20.10 Uhr in der Rebgartenstraße in Schwörstadt. Bei der Rettungsleitstelle wurde ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Die Örtlichkeit wurde durch starke Kräfte von Feuerwehr und Polizei angefahren. Beim Eintreffen wurde eine starke Verrauchung des Gebäudes festgestellt. Der noch in der Entstehung befindliche Brand konnte durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden. Durch die Verrauchung im Gebäude wurden drei Personen leicht verletzt (Rauchgasintox), alle drei wurden zur Überwachung in die umliegenden Kliniken verbracht. Die von dem Brand betroffene Wohnung ist zumindest vorübergehend unbewohnbar geworden.

Angaben zur Brandursache und Schadenshöhe können aktuell noch nicht gemacht werden und sind Gegenstand der Folgeermittlungen.

