Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Warnung - Senior überrumpelt und bestohlen

Waldfisch (ots)

Ein Senior begab sich Montagmittag gegen 12:00 Uhr auf ein Klingeln hin zur Eingangstür seines Einfamilienhauses in Waldfisch. Ein ihm unbekannter Mann stand davor, drängelte sich an ihm vorbei und lief in den Wohnbereich des Rentners, welcher gar nicht so schnell folgen konnte. Als er in seiner Küche ankam, hatte der Eindringling bereits Uhren und Schmuck auf seinem Küchentisch ausgelegt und fragte, ob er etwas kaufen wollte. Er sprach ohne Punkt und Komma. Um den Mann wieder loszuwerden, willigte der Senior ein, etwas für 30 Euro zu erwerben. Als er in seinem Portemonnaie nachsah, stellte er bereits beiläufig fest, dass seine 270 Euro fehlten. Er sagte dem vermeintlichen Verkäufer, dass er aktuell kein Bargeld hätte, welcher daraufhin telefonierte und dem Rentner das Telefon reichte. An diesem meldete sich ein Mann und fragte ihn nach der PIN für seine Geldkarte. Überrumpelt von der ganzen Situation teilte er diese mit, woraufhin die Person am Telefon sagte "Ja, die stimmt." und auflegte. Auch der Eindringling hatte es dann sehr eilig zu gehen. Er packte seine Sachen zusammen, verließ das Haus und fuhr in einem Pkw, welcher auf der anderen Straßenseite geparkt war, davon. Dienstagmorgen (25.02.2025) begab sich der Senior mit einer Bekannten zu seiner Bank, da sie festgestellt hatten, dass auch seine Geldkarte entwendet worden war. Die Täter hatten Montagnachmittag bereits 1.000 Euro von seinem Konto abgehoben. Den vermeintlichen Verkäufer beschrieb der Geschädigte als etwa 25 bis 30 Jahre alten, ca. 175 cm großen, deutschsprechenden Mann. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zum Fahrzeug geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen. Die Polizei warnt: Lassen Sie keine fremden Personen in Ihr Haus und öffnen Sie am besten nur die Tür, wenn Sie wissen, wer davorsteht. Sollten sich Ihnen unbekannte Personen Zutritt verschafft haben, rufen Sie die Polizei unter der Rufnummer 110 und kontrollieren Sie, ob Ihre Wertgegenstände noch da sind.

