LPI-SHL: Nach Parkplatzunfall geflüchtet

Meiningen (ots) - Montagabend gegen 19:00 Uhr stieg ein bislang unbekannter Mann in der Schlundgasse in Meiningen aus einem weißen Pkw aus, begab sich zu einem dort geparkten roten VW und schlug mit einem unbekannten Gegenstand mehrfach auf das Fahrzeug ein. Durch die Gewalteinwirkung entstand am VW ein Schaden an der Frontscheibe sowie der A-Säule in Höhe von etwa 1.000 Euro. Anschließend verließ der Täter den ...

